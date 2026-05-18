В Краснодаре молния попала в мужчину на электровелосипеде

SHOT: в Краснодаре не смогли спасти мужчину, в которого попала молния
Антон Ваганов/Reuters

Молния ударила в мужчину на электровелосипеде в Краснодаре. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, трагедия произошла на парковке возле жилого комплекса «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. После того, как в местного жителя попал разряд, он потерял сознание.

«Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину», — утверждается в материале.

В феврале молнии почти одновременно ударили в трех жителей Австралии. Как сообщил телеканал ABC News, один из инцидентов произошел в пригороде Перта. Местный житель выгуливал свою собаку, когда рядом ударил разряд. В результате 78-летний мужчина получил ожоги живота и бедра, его госпитализировали с сильной болью.

На востоке Перта пострадала 16-летняя школьница. Молния попала в баскетбольное кольцо рядом с теннисным кортом школы, после чего электрический разряд затронул ученицу и ее подругу. Как рассказала девочка, она почувствовала сильную боль в голове и вибрацию позвоночника, а также временное онемение ног. Преподаватели оказали подростку первую помощь и вызвали медиков, которые доставили несовершеннолетнюю в больницу для обследования.

Третьим пострадавшим также оказался житель Перта. После удара молнии ему потребовалась госпитализация.

Ранее в Колумбии сняли на видео, как молния попала в солдата.

 
