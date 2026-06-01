В Москве девушка выпала из окна восьмого этажа

В Москве девушку не спасли после падения с окна на дне рождения подруги

18-летняя девушка из Москвы получила серьезные травмы во время празднования дня рождения подруги. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. 17-летняя именинница позвала к себе не менее восьми человек. После поздравлений подростки отправились на улицу, а мать именинницы стала убирать мусор за школьниками.

Компания тем временем переместилась в подъезд, где они громко разговаривали и сидели на лестницах. Позже подростки переместились на восьмой этаж.

В какой-то момент 18-летняя гостья случайно упала с высоты. В результате она приземлилась на козырек подъезда. Спасти ее медики не смогли.

До этого в столице ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Мать оставила пятилетнего сына в квартире одного на непродолжительное время. Мальчик тем временем забрался на подоконник и упал.

В результате мальчик получил травмы, но выжил. Его направили в больницу.

Ранее в Коми двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа вместе с москитной сеткой.