В Москве пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Ребенка госпитализировали после падения из окна на девятом этаже в Москве

Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в жилом доме в Студеном проезде Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что пострадал пятилетний мальчик.

«Предварительно, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал», — говорится в заявлении.

В результате несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.

На фоне случившегося прокуратура начала проверку. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

«Обращаемся к родителям! Не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть», — добавили в пресс-службе.

Также там призвали граждан, имеющих детей, не ставить мебель в квартирах рядом с окнами.

28 мая в Сыктывкаре двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже и выжила. По данным СМИ, малышка осталась в комнате без присмотра взрослых, и в это время забралась на подоконник. В результате ребенок вместе с москитной сеткой рухнула вниз, девочке потребовалась госпитализация.

Ранее в Омске ребенок выпал из окна на 10-м этаже, пока его мать развешивала белье.