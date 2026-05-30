В Коми двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа вместе с москитной сеткой

В Сыктывкаре двухлетний ребенок выжил после падения из окна

В Коми следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна четвертого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 28 мая в многоэтажке по улице Карла Маркса. По данным kp.ru, двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник и выпала из окна вместе с москитной сеткой.

Предположительно, в момент происшествия в квартире вместе с ребенком находилась мать. Пострадавшая выжила, она госпитализирована. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Зеленограде четырехлетний мальчик выпал из окна.