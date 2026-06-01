Полуголый турист со стулом разгромил вьетнамское кафе и попал на видео

Турист из Австралии разделся и устроил погром в кафе во Вьетнаме на $30 тысяч

Австралийского туриста арестовали после дебоша во вьетнамском кафе. Видео с места происшествия публикует издание Stuff.

Инцидент произошел днем в пятницу, 29 мая. Около 11:45 мужчина зашел в кафе GE Cafe в Дананге, сел за столик, но ничего не заказал. Когда персонал попросил его сделать заказ, он не ответил, а затем отобрал телефон у человека, пытавшегося помочь с переводом, встал, снял рубашку и потребовал, чтобы все покинули помещение в течение 10 секунд.

Затем иностранец начал громить кафе. Держа в руках стул, он опрокидывал им посуду на пол, разбивал барное оборудование, предметы декора, двери из закаленного стекла и имущество гостей. На кадрах видно, как сотрудники и клиенты выбегают из заведения, а мужчина пытается разбить окна и вступает в стычку с двумя людьми. Вскоре на место прибыла полиция и арестовала его.

Владельцы кафе временно закрыли заведение и потребовали возмещения ущерба, который, по сообщениям, достигает $30 тыс. (более 2,1 млн рублей).

