Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Полуголый турист со стулом разгромил вьетнамское кафе и попал на видео

Турист из Австралии разделся и устроил погром в кафе во Вьетнаме на $30 тысяч

Австралийского туриста арестовали после дебоша во вьетнамском кафе. Видео с места происшествия публикует издание Stuff.

Инцидент произошел днем в пятницу, 29 мая. Около 11:45 мужчина зашел в кафе GE Cafe в Дананге, сел за столик, но ничего не заказал. Когда персонал попросил его сделать заказ, он не ответил, а затем отобрал телефон у человека, пытавшегося помочь с переводом, встал, снял рубашку и потребовал, чтобы все покинули помещение в течение 10 секунд.

Затем иностранец начал громить кафе. Держа в руках стул, он опрокидывал им посуду на пол, разбивал барное оборудование, предметы декора, двери из закаленного стекла и имущество гостей. На кадрах видно, как сотрудники и клиенты выбегают из заведения, а мужчина пытается разбить окна и вступает в стычку с двумя людьми. Вскоре на место прибыла полиция и арестовала его.

Владельцы кафе временно закрыли заведение и потребовали возмещения ущерба, который, по сообщениям, достигает $30 тыс. (более 2,1 млн рублей).

Ранее россиянин украл леденец и пригрозил вырезать всю семью хозяина лавки в Таиланде.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!