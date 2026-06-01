В Крыму неизвестный схватил девочку на глазах у ее матери

В Анапе женщина пожаловалась на незнакомца, схватившего ее дочь за руку

В Анапе женщина пожаловалась на мужчину, который стал приставать к ее дочери. Об этом сообщает «ЧП Анапа».

Инцидент произошел в парке Ореховая роща. По словам очевидицы, ее дочь играла меньше чем в шаге от нее, когда рядом оказался мужчина. Он наклонился к ребенку и схватил за руку.

Увидев это, мать закричала и перехватила ребенка.

«После этого мужчина убрал руки, показал жестом «стоп» и якобы сказал, что «просто хотел потрогать, ребенок же», – сообщается в публикации.

Незнакомец скрылся. Родительница же обратилась в полицию.

