В Крыму неизвестный схватил девочку на глазах у ее матери

В Анапе женщина пожаловалась на незнакомца, схватившего ее дочь за руку
В Анапе женщина пожаловалась на мужчину, который стал приставать к ее дочери. Об этом сообщает «ЧП Анапа».

Инцидент произошел в парке Ореховая роща. По словам очевидицы, ее дочь играла меньше чем в шаге от нее, когда рядом оказался мужчина. Он наклонился к ребенку и схватил за руку.

Увидев это, мать закричала и перехватила ребенка.

«После этого мужчина убрал руки, показал жестом «стоп» и якобы сказал, что «просто хотел потрогать, ребенок же», – сообщается в публикации.

Незнакомец скрылся. Родительница же обратилась в полицию.

До этого в одном из магазинов Костромы засняли мужчину, который приставал к девочкам. Пока школьницы выбирали мороженое, подозреваемый подошел к ним и стал фотографировать под юбками.

В отношении местного жителя возбудили дело. Выяснилось, что ранее он уже пытался сфотографировать женщину под юбкой. Россиянина отправили под арест.

Ранее мужчина мастурбировал у входа в популярный музей под Екатеринбургом.

 
