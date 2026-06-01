Мужчина жестоко избил ребенка возлюбленной, отказавшейся выйти за него замуж

Житель Индии расправился с 2-летним ребенком после отказа его матери выйти замуж
В Индии мужчина расправился с ребенком, мать которого отклонила его предложение руки и сердца. Об этом пишет газета Times of India.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая, в Фирозабаде, штат Уттар-Прадеш. В тот день 24-летняя Рати Деви вместе с матерью отправились за юридической консультацией по бракоразводному процессу. Двоюродный брат ее экс-супруга, 24-летний Джитендра Патхак, активно участвовал в их разводе и неоднократно предлагал Рати выйти за него замуж, но получал отказ.

Когда женщина вновь отказалась, мужчина вывел ее двухлетнего сына Арава на улицу под предлогом покупки конфет, но отвел мальчика в безлюдное место примерно в 50 метрах от дома и, как показывают записи камер, швырнул его на землю как минимум восемь раз. Семья обнаружила ребенка бездыханным у ворот спустя 10 минут.

Полиция создала четыре группы для поиска подозреваемого. Когда полицейские попытались его задержать, Патхак открыл огонь, но сам получил ранение в ногу, был арестован и доставлен в больницу. Ему предъявлено обвинение, расследование продолжается.

Ранее мужчина изнасиловал девочку и обезглавил, когда та стала сопротивляться.

 
