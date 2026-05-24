Мужчина изнасиловал девочку и обезглавил, когда та стала сопротивляться

В Бангладеш мужчина расправился с восьмилетней девочкой после того, как надругался над ней. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, 32-летний мужчина по имени Сохель снимал комнату вместе с 26-летней женой, в остальных помещениях также проживали семьи, но в момент инцидента их не было в доме.

По версии полиции, мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Крик ребенка услышала мать девочки, и бросилась к соседям, откуда доносился ее голос.

Под дверью женщина нашла одну из сандалий дочери. Родительница стала стучать, но никто не открывал. Вскоре дверь взломали и обнаружили жену Сохеля, стоявшую над обезглавленным ребенком. Голову позже обнаружили в ведре в туалете. Предположительно, мужчина расправился с пострадавшей из-за крика и сопротивления.

Отмечается, что мужчина пытался сбежать, разрезав сетку на окне, а его жена намеренно не открывала дверь. В результате Сохеля задержали. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Казани няню, обезглавившую свою маленькую подопечную, оставили в психиатрической больнице.