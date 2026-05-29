Чиновник удерживал у себя дома 15-летнюю школьницу и насиловал ее

В Индии ищут чиновника, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает NBT.

По данным издания, работающий в отделе по борьбе с малярией служащий поздно ночью заманил к себе несовершеннолетнюю. После этого он несколько часов удерживал школьницу в плену и насиловал.

Вернувшись домой, из-за страха девушка отказалась рассказывать о произошедшем, но позже поделилась деталями и вместе с родителями обратилась в полицию.

После этого полицейские стали искать чиновника, но, как выяснилось, он уже скрылся. Правоохранители смогли только изъять мотоцикл на его участке. Также несколько групп специалистов проводят рейды в местах, где, предположительно, мужчина может находиться.

Инцидент вызвал недовольство со стороны местных жителей. Они призвали полицию ускорить поиски и разбирательства по делу, чтобы подозреваемый получил самое суровое наказание.

