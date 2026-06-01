Пациентка 21 раз пришла к врачу, прежде чем у нее выявили рак четвертой стадии

В Великобритании у 41-летней матери троих детей диагностировали рак шейки матки четвертой стадии после того, как она 21 раз обращалась к терапевту с жалобами на характерные симптомы. Об этом пишет пишет Daily Mail.

В течение 18 месяцев Джулс Тригг, которая сама является фельдшером, жаловалась на сильную тошноту, недомогание, кровотечения и тазовые боли, однако, несмотря на эти симптомы, медики говорили, что у нее инфекция почек. Лишь в июне прошлого года в клинике Хоумвелл Кроншнеп в Хаванте женщине наконец поставили правильный диагноз — рак с поражением лимфатических узлов.

Джулс прошла несколько курсов химиотерапии, лучевой терапии и брахитерапии в больнице Королевы Александры в Портсмуте. После интенсивного лечения к январю у нее наступила почти полная ремиссия. Однако на последнем обследовании в апреле онколог сообщил, что болезнь вернулась и дала метастазы в легкие и слизистую брюшной полости. Один из врачей сказал, что мисс Тригг «больше не борется за излечение», а «борется за время».

Тем не менее Джулс, заявив, что «не собирается сдаваться без боя», начала первый из трех циклов нового лечения, которое может продлиться до двух лет.

«На этот раз все по-другому, все выглядит совершенно непредсказуемо. Когда мне сказали, что рак вернулся и распространился на легкие и брюшную полость, мой мир изменился в одночасье. <...> Я хотела бы привлечь внимание к симптомам, которые иногда можно не заметить или объяснить другими причинами», — отметила британка.

