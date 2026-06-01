Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Мужчина подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было

Британец требует от больницы £400 тысяч после лечения от рака, которого не было
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Англии подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было, пишет Daily Mail.

Марк Уэлланд из Лондона подал в суд на больницу после того, как перенес тяжелую операцию по удалению якобы злокачественной опухоли поджелудочной железы.

В 2020 году врачи сообщили мужчине, что у него, вероятно, рак. Во время операции возникли серьезные осложнения: Марк потерял около 3,5 литра крови, а хирургам пришлось перейти от малоинвазивной процедуры к открытой операции.

В результате ему удалили около 40% поджелудочной железы и всю селезенку. Однако после операции анализы показали, что обнаруженное образование было доброкачественным и не являлось раковой опухолью.

Позже больница признала нарушение своих обязанностей, заявив, что пациенту должны были предложить альтернативу — наблюдение вместо немедленной операции.

По словам Марка, после этого его жизнь кардинально изменилась. Он был вынужден досрочно уйти на пенсию, постоянно испытывает боли, не может нормально водить автомобиль и теперь всю жизнь должен принимать антибиотики из-за отсутствия селезенки.

Уэлланд требует от больницы компенсацию в размере £400 тысяч. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее в США мужчине ампутировали руки и ноги из-за врачебной ошибки.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!