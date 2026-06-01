Мужчина подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было

Британец требует от больницы £400 тысяч после лечения от рака, которого не было

Мужчина в Англии подал в суд на больницу после лечения от рака, которого у него не было, пишет Daily Mail.

Марк Уэлланд из Лондона подал в суд на больницу после того, как перенес тяжелую операцию по удалению якобы злокачественной опухоли поджелудочной железы.

В 2020 году врачи сообщили мужчине, что у него, вероятно, рак. Во время операции возникли серьезные осложнения: Марк потерял около 3,5 литра крови, а хирургам пришлось перейти от малоинвазивной процедуры к открытой операции.

В результате ему удалили около 40% поджелудочной железы и всю селезенку. Однако после операции анализы показали, что обнаруженное образование было доброкачественным и не являлось раковой опухолью.

Позже больница признала нарушение своих обязанностей, заявив, что пациенту должны были предложить альтернативу — наблюдение вместо немедленной операции.

По словам Марка, после этого его жизнь кардинально изменилась. Он был вынужден досрочно уйти на пенсию, постоянно испытывает боли, не может нормально водить автомобиль и теперь всю жизнь должен принимать антибиотики из-за отсутствия селезенки.

Уэлланд требует от больницы компенсацию в размере £400 тысяч. Судебное разбирательство продолжается.

