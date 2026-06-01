Китай заполонили игрушки-антистресс «Наташа», которых дети режут и кидают об стену

Sohu: антистресс-игрушка Наташа стала популярной в Китае
В Китае набирает популярность игрушка-антистресс в виде младенца по имени «Наташа», однако вокруг нее разгорелся скандал, пишет Sohu.

Изначально мягкую игрушку продавали как средство для снятия стресса, которое можно мять и растягивать. Но в соцсетях быстро появился новый тренд. Пользователи начали снимать видео, где избивают «Наташу», колют ее иглами, режут, топят в воде и даже имитируют над ней хирургические операции.

Несмотря на критику, игрушка стала настоящим хитом продаж. Некоторые магазины реализовали десятки тысяч экземпляров, а общий объем продаж на маркетплейсах исчисляется сотнями тысяч штук.

Однако психологи и педагоги бьют тревогу. По их мнению, подобные ролики могут формировать у детей ложное представление о способах борьбы со стрессом и нормализовать агрессивное поведение.

Школы в нескольких регионах уже рекомендовали ученикам не приносить «Наташу» на занятия, а родители требуют усилить контроль за подобными товарами.

Дополнительные вопросы вызвала и безопасность игрушки. Некоторые покупатели жалуются на резкий химический запах, а эксперты напоминают, что многие подобные изделия продаются без обязательной сертификации.

Ранее в Китае украли бордер-колли с миллионами подписчиков и съели его.

 
