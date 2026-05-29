Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Китае украли бордер-колли с миллионами подписчиков и съели его

Sohu: в Китае украли и съели бордер-колли с миллионами подписчиков в соцсетях
Sohu

В Китае украли бордер-колли с миллионами подписчиков и съели его, пишет Sohu.

Бордер-колли по кличке Чутоу восемь лет путешествовал вместе со своим хозяином, тревел-блогером Го. Благодаря совместным поездкам аккаунт собаки собрал миллионы подписчиков и стал широко известен в китайских соцсетях.

Однако 11 мая пес пропал, пока отец владельца работал в поле. Семья обратилась в полицию и объявила награду за любую информацию о питомце. После изучения записи камер наблюдения выяснилось, что собаку увезли мужчина и женщина на скутере.

Спустя две недели удалось найти человека, который забрал Чутоу. По его словам, он решил, что собака никому не принадлежит, и продал ее перекупщику всего за $25. Вскоре стало известно, что собаку съели.

Хозяин Чутоу, что не смог сдержать эмоций, узнав о судьбе своего питомца. Сейчас полиция ведет расследование. Мужчина собирает документы, чтобы доказать не только рыночную стоимость собаки, но и ее коммерческую ценность как популярного интернет-персонажа. Если ущерб будет признан значительным, виновным могут предъявить уголовные обвинения.

Ранее кота раздуло из-за таблетки парацетамола, который ему дал беспокойный хозяин.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!