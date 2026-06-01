В Южной Корее женщина устроила поджоги из-за стресса

Жительница Южной Кореи устроила пожар в доме из-за стресса на работе
Prathankarnpap/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее полиция арестовала женщину по подозрению в поджоге нескольких помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает портал The Korea Herald.

По данным следствия, 29 мая женщина подожгла бумажные и картонные коробки в пяти местах внутри 18-этажного жилого дома в уезде Ымсон. Сообщается, что жильцы самостоятельно потушили пожары, предотвратив серьезный ущерб. Трое человек попали в больницу с отравлением, утверждает источник.

Полиция арестовала подозреваемую после анализа записей с камер видеонаблюдения. Сначала она отрицала свою вину, но позже призналась, что использовала зажигалку. По словам следователей, женщина давно была недовольна тем, что жильцы оставляют мусор в местах общего пользования, а также испытывала стресс на работе.

До этого в Южной Корее суд оштрафовал женщину, которая выслеживала бывшего возлюбленного. Суд признал ее виновной в сталкинге и назначил штраф в 10 млн вон (около $6,6 тысяч).

Ранее школьница подожгла заправку в Ленобласти.

 
