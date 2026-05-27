Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Южной Корее оштрафовали женщину, которая спустя 30 лет начала сталкерить бывшего

Korea Herald: в Южной Корее суд наказал женщину за звонки бывшему спустя 30 лет
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Южной Корее суд оштрафовал женщину старше 50 лет, которая выслеживала бывшего возлюбленного, с которым она встречалась около 30 лет назад. Об этом сообщает The Korea Herald.

Следствие установило, что летом 2024 года женщина впервые связалась с бывшим партнером и отправила ему в подарок флакон духов. После этого мужчина попросил больше не звонить ему, однако обвиняемая продолжила попытки связаться с ним и 13 раз позвонила в его офис.

Изначально суд ограничился упрощенным решением о штрафе, но женщина потребовала полноценного судебного разбирательства. Во время процесса в мае 2025 года она еще семь раз позвонила потерпевшему. На суде обвиняемая утверждала, что пыталась обсудить возможность примирения или отзыва жалобы и считала свои действия оправданными. Однако суд отклонил эти доводы.

Судья указал, что мужчина испытал серьезное психологическое давление и просил назначить строгую меру наказания. Также в решении отметили неподобающее поведение женщины во время процесса и несоблюдение ею судебных процедур.

В итоге суд округа Чхунчхон в провинции Канвондо признал женщину виновной в нарушении закона о наказании за сталкинг. Ей назначили штраф в размере 10 млн вон — около $6,6 тыс.

Ранее в Вологодской области суд оштрафовал женщину за ложные вызовы полиции, когда ей было скучно.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!