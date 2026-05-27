В Южной Корее оштрафовали женщину, которая спустя 30 лет начала сталкерить бывшего

В Южной Корее суд оштрафовал женщину старше 50 лет, которая выслеживала бывшего возлюбленного, с которым она встречалась около 30 лет назад. Об этом сообщает The Korea Herald.

Следствие установило, что летом 2024 года женщина впервые связалась с бывшим партнером и отправила ему в подарок флакон духов. После этого мужчина попросил больше не звонить ему, однако обвиняемая продолжила попытки связаться с ним и 13 раз позвонила в его офис.

Изначально суд ограничился упрощенным решением о штрафе, но женщина потребовала полноценного судебного разбирательства. Во время процесса в мае 2025 года она еще семь раз позвонила потерпевшему. На суде обвиняемая утверждала, что пыталась обсудить возможность примирения или отзыва жалобы и считала свои действия оправданными. Однако суд отклонил эти доводы.

Судья указал, что мужчина испытал серьезное психологическое давление и просил назначить строгую меру наказания. Также в решении отметили неподобающее поведение женщины во время процесса и несоблюдение ею судебных процедур.

В итоге суд округа Чхунчхон в провинции Канвондо признал женщину виновной в нарушении закона о наказании за сталкинг. Ей назначили штраф в размере 10 млн вон — около $6,6 тыс.

