Школьница подожгла заправку в Ленобласти

В Ленинградской области 15-летняя девушка по указке неизвестного подожгла АЗС. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая на улице Приютинской в городе Всеволожске. Школьница выплеснула горючую жидкость на колонку автомобильной заправки и подожгла ее. После этого она скрылась с места происшествия. Вскоре правоохранители установили личность поджигательницы и задержали ее.

На допросе школьница рассказала, что около двух недель назад с ней в мессенджере связался неизвестный, который убедил ее следовать его инструкциям. Так девушка под влиянием незнакомца купила две канистры бензина и приехала на такси к АЗС, чтобы совершить поджог.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует об избрании школьнице меры пресечения. Лица, которые вовлекли подростка в преступную деятельность, в данный момент устанавливаются.

