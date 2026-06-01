Кампус школы цифровых технологий от Сбера открыт в Волгограде

Кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера — начал работу в Волгограде. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе Сбера.

Отмечается, что проект реализуется в Волгоградской области по поручению президента России. Школа позволяет жителям региона бесплатно получить образование в сфере информационных технологий и освоить востребованные цифровые направления, включая разработку программного обеспечения, искусственный интеллект, кибербезопасность, анализ данных и другие.

Как сообщили в Сбере, более 1 тыс. человек уже прошли отборочные испытания для поступления в волгоградский кампус. В настоящее время 130 участников проходят основное обучение.

Наиболее востребованным направлением названа разработка программного обеспечения, которую выбрали более 40% обучающихся.

«В новом кампусе «Школы 21» в Волгограде создана совершенно потрясающая среда, где ребята смогут получать качественное образование. Главная ценность школы — доступность. Здесь не нужны специальные знания на входе, но нужна очень высокая мотивация. Когда все испытания пройдены — результат говорит сам за себя: 100% наших выпускников трудоустроены», — отметил Греф.

По его словам, новый кампус станет точкой притяжения для молодежи региона, заинтересованной в получении современного цифрового образования.

В свою очередь глава Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнул, что создание образовательной площадки позволит усилить подготовку кадров для цифровой экономики не только региона, но и всего юга России.

В четвертом отборочном интенсиве, который в школе называют «бассейном», приняли участие 219 человек. Средний возраст участников составил 28 лет, 39% из них — женщины. Около 90% участников являются жителями Волгоградской области. Следующий отборочный этап стартует 20 июля.

Получить востребованные цифровые навыки приходят люди самых разных профессий. Например, один из участников обучения — действующий адвокат Александр Полянский. Он отметил, что в первые полчаса «бассейна» было очень сложно, и он всерьез думал уйти.

«Но упрямство взяло верх, и я научился совмещать жесткие дедлайны с судебными заседаниями. Главное, что дает школа, — это среда. Здесь ты мгновенно учишься работать в команде, а в будущем мы с единомышленниками планируем создать собственный цифровой продукт», — сообщил Полянский.

Ранее сообщалось, что обучение в «Школе 21» построено на практике и командной работе. Уже на ранних этапах участники решают реальные технологические задачи, работают над проектами в условиях ограниченных сроков и участвуют в хакатонах.

Открытие кампуса в Волгограде состоялось в год 185-летия Сбера.