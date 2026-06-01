В Ростове в магазине обнаружили трехлетнего мальчика, который приехал туда на автобусе

Трехлетний ребенок из Ростова ушел из дома, пока родители спали. Об этом сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Мальчик отправился гулять по району и забрел в один из местных супермаркетов. В беседе с продавцом он заявил, что его зовут «Дима» и сказал, что приехал на автобусе. Сам «путешественник» плохо говорил.

Женщина позвонила в экстренные службы. Выяснилось, что в другом районе семья разыскивала своего маленького сына, который пропал рано утром. Несмотря на другое имя, диспетчеры связали этот случай с пропажей мальчика из другого района города.

Как выяснили специалисты, это один и тот же ребенок, просто «Дима» плохо произносил свое имя.

«Счастливые родители поехали забирать своего юного путешественника из отдела полиции», – сообщается в публикации.

