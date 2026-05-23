В Ленобласти служебный пес спас потерявшегося ребенка

Волк: в Ленобласти пес Ямато спас потерявшегося семилетнего мальчика

В Ленинградской области служебный пес по кличке Ямато спас потерявшегося семилетнего мальчика. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Все произошло в поселке Бугры. Как рассказали полицейским родители, мальчик вышел гулять во двор, а спустя некоторое время они не смогли его найти на детской площадке.

«Служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и уверенно повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько домов, Ямато изменил направление и у одного из жилых корпусов сигнальным поведением обозначил местонахождение мальчика», — написала Волк.

Мальчик не пострадал, уточнила она.

21 мая стало известно, что в Ханты-Мансийске 25-летний сотрудник ГИБДД Алексей Земеров спас ребенка из пожара. Оказавшись на месте происшествия вместе с напарником, он вошел в горящий дом, где увидел плачущую 10-летнюю девочку и вынес ее на улицу. Причем третий год работающий в ГИБДД Земеров не впервые спасает людей из огня — в прошлом году мужчина вытащил из горящей машины мать с двумя детьми.

Пятилетний мальчик ранее помог спасти семью во время пожара.

 
