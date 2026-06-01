People: в США в продаже появились чипсы Pringles со вкусом пива и чизбургера

Компания Pringles выпустила чипсы со вкусом пива и чизбургера, пишет People.

К началу сезона барбекю компания Pringles представила необычную линейку чипсов, созданную совместно с пивным брендом Miller Lite.

Главной новинкой стали чипсы со вкусом чизбургера с пивным сыром. Производитель обещает сочетание вкусов сочной котлеты, расплавленного сыра и легких пивных ноток.

Одновременно в продажу вернулся еще один необычный вкус — стейк, томленный в пиве. Эта версия уже выпускалась ранее и оказалась настолько популярной, что ее решили вернуть.

По словам дегустаторов, вариант со стейком получился более удачным — вкус напоминает мясо, приготовленное на гриле, с выраженными нотами умами и черного перца.

Чипсы со вкусом чизбургера вызвали более неоднозначную реакцию. Многие отметили сильный привкус пивного сыра и легкого лагера, а вкус самого бургера оказался менее заметным.

