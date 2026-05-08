Врач предупредила об опасности чипсов и газировки для мозга

Невролог Бутенко: чипсы и сладкая газировка могут негативно повлиять на внимание

Ультраобработанные продукты, в числе которых чипсы и сладкие газированные напитки, при регулярном употреблении способны негативно отразиться на работе мозга, памяти и концентрации. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-невролог Ольга Бутенко.

Эксперт объяснила, что чипсы и газировка не провоцируют мгновенное повреждение мозга. Однако постоянное присутствие такой пищи в рационе действительно может навредить здоровью, особенно детей и подростков.

«Если пачка чипсов появляется каждый день — это уже пищевая привычка. Есть современные исследования, которые связывают высокое потребление так называемых ультрапереработанных продуктов с худшими показателями, внимания и интеллектуального когнитивного здоровья», — предупредила врач.

По ее словам, в таких продуктах опасность представляет сочетание компонентов. В составе чипсов и других снеков есть большое количество соли, жиров и калорий при низком содержании белка, витаминов и клетчатки. Помимо этого, в условиях сильной термической обработки может образовывать акриламид. Это вещество является нейротоксином и потенциальным канцерогеном.

Невролог подчеркнула, что сладкие газированные напитки представляют опасность из-за высокого содержания сахара. Употребление такой продукции становится причиной резких скачков глюкозы в крови, из-за чего человек начинает чувствовать прилив энергии, а после сталкивает с усталостью, раздражительностью и желанием съесть что-нибудь сладкое.

В результате регулярного присутствия сладкой газировки в рационе начинает страдать обмен веществ, а также повышаются риски появления лишнего веса, сосудистых нарушений и инсулинорезистентности.

Врач отметила, что одними из первых признаков негативного влияния такого питания становятся быстрая утомляемость, сложности с концентрацией внимания, сонливость, раздражительность, снижение работоспособности и чрезмерная тяга к сладкому.

