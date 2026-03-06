Мужчине, убившему полицейского в Кингисеппе, дали 23 года

В Петербурге мужчину, убившего полицейского, осудили на 23 года

В Петербурге вынесли приговор Руслану Тимофееву, который убил полицейского в Кингисеппе. Об этом сообщает 78.ru.

Первый Западный окружной военный суд назначил Тимофееву 23 года лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшиеся 18 — в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал мужчину выплатить семье погибшего полицейского компенсацию в размере 5 млн рублей.

Инцидент произошел при задержании Тимофеева, когда он самовольно покинул воинскую часть. Во время попытки правоохранителей остановить его он оказал сопротивление и смертельно ранил оперуполномоченного Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Обвинение настаивало на пожизненном заключении для подсудимого.

Ранее в Забайкалье местный житель застрелил сотрудника военной полиции.