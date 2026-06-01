Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Фермер вырастил настолько редкое и дорогое манго, что теперь вынужден охранять его ночью

Индийский фермер вырастил дорогое манго, которое теперь охраняет ночью
thetrendingindian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фермер в Индии вырастил настолько редкое и дорогое манго, что теперь вынужден охранять его по ночам, пишет The Indian Express.

Житель индийского штата Одиша Деба Падхиами четыре года выращивал редкое манговое дерево сорта Миядзаки, пока оно наконец не начало приносить плоды.

Теперь фермер столкнулся с неожиданной проблемой — стоимость этих манго настолько высока, что он начал ночевать возле дерева, опасаясь воров.

Манго Миядзаки считается одним из самых дорогих фруктов в мире. На премиальных рынках цена может достигать почти $3100 за0 килограмм.

Саженец редкого дерева фермер получил в подарок от социального работника несколько лет назад. Всё это время он ухаживал за растением, несмотря на сложные погодные условия.

Когда на ветках появились первые ярко-красные плоды, к саду сразу возник повышенный интерес. Сейчас мужчина пытается понять, как правильно продать столь редкий урожай. Среди потенциальных покупателей — экспортеры, элитные отели и коллекционеры экзотических фруктов.

Манго Миядзаки родом из Японии и отличается насыщенным красным цветом, крупным размером и очень высоким содержанием сахара.

Ранее фермер задохнулся, провалившись в бункер с зерном.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!