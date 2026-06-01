Фермер вырастил настолько редкое и дорогое манго, что теперь вынужден охранять его ночью

Фермер в Индии вырастил настолько редкое и дорогое манго, что теперь вынужден охранять его по ночам, пишет The Indian Express.

Житель индийского штата Одиша Деба Падхиами четыре года выращивал редкое манговое дерево сорта Миядзаки, пока оно наконец не начало приносить плоды.

Теперь фермер столкнулся с неожиданной проблемой — стоимость этих манго настолько высока, что он начал ночевать возле дерева, опасаясь воров.

Манго Миядзаки считается одним из самых дорогих фруктов в мире. На премиальных рынках цена может достигать почти $3100 за0 килограмм.

Саженец редкого дерева фермер получил в подарок от социального работника несколько лет назад. Всё это время он ухаживал за растением, несмотря на сложные погодные условия.

Когда на ветках появились первые ярко-красные плоды, к саду сразу возник повышенный интерес. Сейчас мужчина пытается понять, как правильно продать столь редкий урожай. Среди потенциальных покупателей — экспортеры, элитные отели и коллекционеры экзотических фруктов.

Манго Миядзаки родом из Японии и отличается насыщенным красным цветом, крупным размером и очень высоким содержанием сахара.

