Стало известно о состоянии заразившихся норовирусом детей из барнаульского санатория

Состояние госпитализированных из психоневрологического санатория в Барнауле детей оценивается как легкой степени тяжести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Отмечается, что у 18 детей нашли норовирус. 15 из них госпитализировали в инфекционное отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

До этого профессор Мурад Шахмарданов назвал главную опасность норовируса. По его словам, она заключается в мгновенном обезвоживании организма и высокой заразности. Часто симптомы настолько сильные, что за 6-8 часов можно потерять 5-10% веса тела. Последствия могут быть самыми разными: судороги, потеря сознания, почечная недостаточность и даже летальный исход, объяснил эксперт. Заболевание, как правило, начинается резко, часто ночью или под утро, со внезапной тошноты, рвоты, диареи и температуры.

