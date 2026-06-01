Стало известно, сколько времени на улице проводят сотрудники офисов

OCTOBER GROUP: более трети сотрудников в РФ проводят на улице почти месяц за год

Больше трети офисных сотрудников в России проводят на улице больше часа каждый рабочий день. За год такие обеды, короткие прогулки после сложных задач и разговоры с коллегами вне кабинета складываются почти в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.

«Главная причина выйти — обед. Но часть работников идут на улицу не столько поесть, сколько прийти в себя и «перезагрузить голову». Некоторые используют такие перерывы для общения с коллегами и для перекура. Сотрудникам такие паузы помогают работать лучше. После прогулки 53% сотрудников меньше раздражаются, 43% быстрее решают рабочие задачи, а каждый третий рассказал, что именно на ходу к нему приходят нестандартные идеи. Более половины россиян хотя бы раз находили решение сложного вопроса во время прогулки», — отметил Межевикин.

По его словам, мужчины и женщины используют эти паузы по-разному: более трети мужчин считают, что вопросы стратегического планирования удобнее обсуждать на ходу, а женщины чаще выносят на улицу трудные и конфликтные разговоры. При этом почти половина россиян после совместной прогулки с коллегой начинают доверять ему заметно больше, подчеркнул Межевикин.

