Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Стало известно, сколько времени на улице проводят сотрудники офисов

OCTOBER GROUP: более трети сотрудников в РФ проводят на улице почти месяц за год
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Больше трети офисных сотрудников в России проводят на улице больше часа каждый рабочий день. За год такие обеды, короткие прогулки после сложных задач и разговоры с коллегами вне кабинета складываются почти в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.

«Главная причина выйти — обед. Но часть работников идут на улицу не столько поесть, сколько прийти в себя и «перезагрузить голову». Некоторые используют такие перерывы для общения с коллегами и для перекура. Сотрудникам такие паузы помогают работать лучше. После прогулки 53% сотрудников меньше раздражаются, 43% быстрее решают рабочие задачи, а каждый третий рассказал, что именно на ходу к нему приходят нестандартные идеи. Более половины россиян хотя бы раз находили решение сложного вопроса во время прогулки», — отметил Межевикин.

По его словам, мужчины и женщины используют эти паузы по-разному: более трети мужчин считают, что вопросы стратегического планирования удобнее обсуждать на ходу, а женщины чаще выносят на улицу трудные и конфликтные разговоры. При этом почти половина россиян после совместной прогулки с коллегой начинают доверять ему заметно больше, подчеркнул Межевикин.

Ранее была названа причина стресса у россиян на работе.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!