Из барнаульского санатория госпитализировали детей с кишечной инфекцией

В Краевом детском психоневрологическом санатории в Барнауле 20 человек заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, среди пострадавших 18 детей. Двенадцать из них госпитализированы. Еще восьмерым медицинская помощь оказана на месте. Источник инфекции в настоящее время не установлен.

30 мая массовое отравление произошло в Пятигорске. Там 50 человек заразились кишечной инфекцией после посещения местного кафе. 41 человек остается в стационаре, остальные девять восстанавливаются амбулаторно. Среди госпитализированных трое детей.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что заведение закрыто. Как выяснили СМИ, речь идет о ресторане паназиатской кухни «Мао Бао». В Роспотребнадзоре рассказали, что как минимум у девяти посетителей обнаружили маркеры сальмонеллы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее в Москве отравившаяся роллами семья потребовала у ресторана 1 млн рублей.