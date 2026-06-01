Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
В Свердловской области задержали руководителя районной ГАИ

Е1.RU: в Свердловской области задержали начальника отделения ГАИ за взятку
В Шалинском районе Свердловской области задержан руководитель местного отделения Госавтоинспекции (ГАИ) Анатолий Бурцев. Его обвиняют в получении взятки, сообщает Е1.RU.

Утверждается, что силовики задержали Бурцева 28 мая. Обыски прошли в его доме и на рабочем месте. Источник Е1.RU уточнил, что речь может идти о взятке в размере 30 тыс. рублей. Предположительно, показания на офицера дал один из местных предпринимателей, занимающийся лесозаготовками.

По неподтвержденным данным, перед задержанием Бурцев написал рапорт об увольнении и ушел на больничный. Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

Первоуральский городской суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июля, пишет портал.

До этого в Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева.

Ранее на Урале наркополицейского арестовали по подозрению в участии в ОПГ.

 
