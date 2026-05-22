На Урале наркополицейского арестовали по подозрению в участии в ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела УМВД «Нижнетагильское» Артура Белых по делу об участии в ОПГ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Подполковнику полиции вменяют в вину превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или личной заинтересованности, а также участие в преступном сообществе с использованием служебного положения.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 15 июня 2026 года», — уточнили в суде.

Такая мера избрана на срок предварительного расследования, и решение вступит в силу уже через трое суток, если не будет обжаловано.

Как уточняет E1.ru, следователь просил отправить Белых под стражу, так как тот якобы может оказать давление на свидетелей или скрыться.

По информации источников журналистов, Белых сумел скрыться от силовиков перед задержанием и «почистил» свой телефон. Когда к нему приехали полицейские, то подполковника забрал товарищ и отвез к родителям. Затем фигурант связался с адвокатом и уже после этого сам пришел к правоохранителям. Кроме того, Белых ушел на больничный перед задержанием, уточняет E1.ru.

