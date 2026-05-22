Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Урале наркополицейского арестовали по подозрению в участии в ОПГ

На Урале арестовали главу отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков
Telegram-канал Суды Свердловской области

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела УМВД «Нижнетагильское» Артура Белых по делу об участии в ОПГ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Подполковнику полиции вменяют в вину превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или личной заинтересованности, а также участие в преступном сообществе с использованием служебного положения.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок по 15 июня 2026 года», — уточнили в суде.

Такая мера избрана на срок предварительного расследования, и решение вступит в силу уже через трое суток, если не будет обжаловано.

Как уточняет E1.ru, следователь просил отправить Белых под стражу, так как тот якобы может оказать давление на свидетелей или скрыться.

По информации источников журналистов, Белых сумел скрыться от силовиков перед задержанием и «почистил» свой телефон. Когда к нему приехали полицейские, то подполковника забрал товарищ и отвез к родителям. Затем фигурант связался с адвокатом и уже после этого сам пришел к правоохранителям. Кроме того, Белых ушел на больничный перед задержанием, уточняет E1.ru.

Ранее руководство и сотрудников московского отдела МВД осудили за легализацию мигрантов.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!