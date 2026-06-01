Врач предупредила об опасности жировой дистрофии печени

Жировая дистрофия печени зачастую является следствием накопления лишнего веса и может запустить каскад опасных метаболических процессов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, изначально в ходе набора лишнего веса печень пытается компенсировать метаболическую нагрузку, но со временем ее ресурсы истощаются.

«В ней начинаются патологические изменения: развивается воспаление, гепатоциты испытывают большую нагрузку, может появиться даже фиброз. Фактически печень становится жировой и уже не способна выводить весь жир», — пояснила Соломатина.

Нарушение функции органа негативно влияет на качество холестерина в крови, что грозит образованием атеросклеротических бляшек и повышает вероятность сердечно-сосудистых катастроф, предупредила врач. Она добавила, что даже при отсутствии выраженного ожирения неправильный рацион оказывает разрушительное действие на печень.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего до этого сообщили об успешных результатах испытаний экспериментального препарата ION224 против тяжелой формы жировой болезни печени — метаболически-ассоциированного стеатогепатита.

