Врач перечислила лучшие продукты для здоровья печени

Врач Бутенко: благотворное влияние на печень оказывают ягоды и крестоцветные
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Печень участвует в пищеварении, обезвреживании токсинов, обмене веществ и кроветворении. Ее здоровье во многом зависит от правильного рациона. Врач-гепатолог, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко в беседе с РИАМО выделила несколько групп продуктов, особенно полезных для этого органа.

По ее словам, для защиты печени от окислительного стресса и воспалений необходимы мощные антиоксиданты. Ягоды — черника, клубника, земляника, малина, виноград — содержат вещества, защищающие орган от повреждений, причем последний особенно ценен благодаря ресвератролу, обладающему противовоспалительным и противоопухолевым действием.

Зеленый чай с высоким содержанием антиоксидантов помогает снизить риск рака печени и уменьшить воспаление. Крестоцветные, такие как брокколи и брюссельская капуста, богаты сульфорафаном и индолами, которые активируют ферменты детоксикации и обладают противоопухолевым эффектом. Цитрусовые, особенно грейпфрут, содержат флавоноиды нарингенин и нарингин, предотвращающие развитие фиброза, отметила специалист.

Вторая группа продуктов регулирует обмен веществ и жировой баланс. Авокадо — источник мононенасыщенных жиров и клетчатки, стимулирует выработку глутатиона — главного защитника печени от свободных радикалов. Овсяная крупа благодаря бета-глюканам снижает уровень сахара в крови и уменьшает накопление жира в печени. Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины) — основной источник омега-3 жирных кислот. Оливковое масло способствует усвоению витаминов, а содержащийся в нем биотин помогает бороться с накоплением жира.

Третья группа — продукты, способствующие детоксикации и гидратации. Арбуз благодаря высокому содержанию воды обладает мягким желчегонным эффектом и помогает естественному выведению токсинов из организма, заключила Бутенко.

Недавно ученые из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм выяснили, что жировая болезнь печени значительно повышает риск инфаркта, инсульта и других опасных сердечно-сосудистых осложнений.

Выяснилось, что данное заболевание было примерно у четверти участников исследования. При этом у таких пациентов уровень артериальных бляшек оказался в среднем на 15% выше, чем у людей без поражения печени.

Ранее врач объяснила, можно ли сразу распознать повышенный холестерин.

 
