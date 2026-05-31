Котенка, который путешествовал автостопом, спасли спустя более 160 км

В США спасли котенка-автостопщика, который проехал 161 километр в машине. Об этом сообщает CBS News.

Вероятно, он забрался под решетку радиатора автомобиля в городе Бризвуд, штат Пенсильвания, когда водитель, который ехал из Мэриленда, сделал остановку, чтобы перекусить.

Прохожие заметили котенка под машиной и предупредили хозяина, но тот осмотрел автомобиль, никого не обнаружил и решил, что зверек убежал.

Через два часа мужчина добрался до дома, а на следующий день услышал из машины мяуканье и вызвал спасателей. Внутри они нашли котенка, который выжил, несмотря на долгую дорогу.

Он был немного напуган, но здоров. В полиции подтвердили факт спасения и уточнили, что котенок проехал более 100 миль (160,9 км) по штату. Ему дали кличку Бризи — в честь Бризвуда.

Пока за животным ухаживает соседка владельца машины. Неясно, оставит ли она его у себя или найдет новый дом.

