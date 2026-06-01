Биолог раскрыла пользу варенья из шишек

Шишки обладают антисептическим и противовоспалительным действием, поэтому варенье из них может помочь при лечении кашля, бронхита и ангины. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Варенье из шишек — это не десерт, а мощный биологически активный концентрат. Его эффект ближе к фитотерапии, чем к кулинарии. Шишки содержат фитонциды и эфирные масла, которые обладают мощным антисептическим и противовоспалительным действием. Помогают при кашле, бронхитах и ангинах. Смолы оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку желудка и дыхательных путей, смягчая раздражение. В молодых шишках высокая концентрация витамина C, флавоноидов и органических кислот, большое наличие антиоксидантов для помощи организму бороться с окислительным стрессом», — сказала она.

Лялина уточнила, что для варенья подойдут только молодые, недозревшие шишки ели, сосны или кедра.

«Лучше всего использовать сосну обыкновенную (Pinus sylvestris) или ель. Они наиболее изучены с точки зрения фармакологии. Шишка должна быть ярко-зеленой, мягкой на ощупь (легко раздавливается пальцами) и сочной внутри. Собирают обычно в конце весны-начале лета (май-июнь), когда шишка еще не начала твердеть и превращаться в «деревяшку». Основная ценность зеленых шишек заключается в их вторичных метаболитах, которые растение вырабатывает для защиты от вредителей и микробов. Также в них еще нет древесины и лигнина, зато максимум смолы и витаминов. Эти шишки могут быть опасны как раз из-за высокой концентрации активных веществ, а также из за химикатов, которыми обрабатывали леса или осевшей пыли с дорог и заводов», — добавила она.

Специалист подчеркнула, что варенье из шишек может нанести вред желудку, поэтому есть его нужно небольшими порциями не дольше двух недель за раз.

«Есть и риск (вред): высокое содержание смол и эфирных масел может вызвать раздражение слизистой желудка, изжогу или даже спровоцировать гастрит или язву при несоблюдении дозировки. Концентраты смол требуют активной фильтрации органами выделения, а это нагрузка на почки и печень. Шишки — это продукт с экстремально высоким риском аллергической реакции. Сахар, который добавляют для приготовления варенья, тоже несет свой риск для людей с диабетом. Помните, что это не еда в обычном понимании, его не едят ложками. Есть четкая дозировка: одна-две чайные ложки в день, разбавленные в теплом чае. Курс — не более двух недель за один раз», — заключила она.

Ранее врач раскрыл, можно ли заболеть от кондиционера.