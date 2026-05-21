Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач раскрыл, можно ли заболеть от кондиционера

Врач Калюжин предупредил, что кондиционеры способствуют распространению инфекций
Shutterstock/M-Production

Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин, отметив, что грязные кондиционеры могут накапливать пыль и грибки.

«Сам по себе кондиционер не является причиной простудных заболеваний. Основными возбудителями остаются вирусы и бактерии, передающиеся воздушно-капельным путем. Однако системы кондиционирования могут создавать условия, способствующие распространению инфекций. Во-первых, при длительном воздействии холодного воздуха и резких перепадах температуры снижается местная защита слизистых оболочек дыхательных путей. Это повышает восприимчивость человека к респираторным вирусам, особенно в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. Во-вторых, плохо обслуживаемые кондиционеры способны накапливать пыль, грибки и микроорганизмы. При нарушении санитарного обслуживания аэрозольные частицы могут распространяться по помещению вместе с воздушными потоками. В закрытых пространствах это повышает риск передачи инфекций, особенно при высокой скученности людей», — сказал он.

Специалист уточнил, что кондиционеры необходимо регулярно чистить, чтобы снизить риск распространения инфекций.

«Отдельное внимание в эпидемиологии уделяется бактерии Legionella pneumophila — возбудителю легионеллеза. Она может размножаться в системах охлаждения и водоснабжения при отсутствии регулярной дезинфекции. Заболевание протекает в форме тяжелой пневмонии и чаще связано с крупными вентиляционными и климатическими системами зданий, гостиниц или торговых центров. Поэтому главный риск связан не с «холодом от кондиционера», а с нарушением санитарно-гигиенического режима эксплуатации оборудования. Регулярная очистка фильтров, техническое обслуживание и адекватная вентиляция существенно снижают вероятность распространения инфекций», — добавил он.

Ранее биолог предупредила об опасности употребления испорченных специй.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!