Семья вынуждена ходить в противогазах из-за «крайне вонючего» дома соседки

В США семья вынуждена ходить в противогазах из-за «крайне вонючего» дома соседки, пишет New York Post.

Джон и Труди Бенджамин из штата Орегон требуют более $200 тысяч компенсации от своей соседки, утверждая, что запах из ее дома на колесах рядом с их участком превратил жизнь «в настоящий кошмар».

По словам пары, все началось летом 2025 года. От дома соседки стал исходить резкий запах, напоминающий смесь сточных вод и химикатов. Со временем он стал настолько сильным, что супруги перестали проводить время во дворе и были вынуждены держать окна закрытыми.

В иске говорится, что пожилая пара даже начала пользоваться промышленными противогазами с угольными фильтрами, чтобы выходить на улицу и подходить к собственной машине.

Джон утверждает, что однажды из-за воздействия запаха почувствовал себя плохо, упал и серьезно травмировал колено. Позже ему потребовалась операция и длительная реабилитация.

По версии адвоката семьи, причиной запаха мог стать переполненный туалет в доме на колесах. Предполагается, что владельцы пытались перебить неприятный аромат отбеливателем, что могло привести к образованию токсичных испарений.

Соседка заявляет, что туалет и резервуар уже демонтированы, а территория очищена. Однако супруги уверяют, что запах до сих пор не исчез, а у них продолжаются головокружение и тошнота.

Ранее супруги обнаружили, что их сосед разбрызгивал на еду средство от насекомых.

 
