Врач оценила идею проверки репродуктивного здоровья мужчин после бани и сауны

Злоупотребление баней и сауной негативно отражается на мужском здоровье, рассказала репродуктолог клинического госпиталя «Мать и дитя» Мария Милютина. Так в беседе с 360.ru она прокомментировала планы ввести оценку репродуктивного здоровья мужчин после посещения мест с высокими температурами окружающей среды.

«Злоупотребление баней, сауной, высокими температурами приведет к снижению показателей спермограммы. В первую очередь будет страдать подвижность сперматозоидов», — подтвердила врач.

Оправданной меру также назвал уролог Вячеслав Гладышев, подчеркнув, что сдавать спермограмму следует с 20 до 45 лет.

Напомним, накануне сообщалось, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ по проведению диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин (ДОРЗ), посещение бань, саун и других мест с высокими температурами окружающей среды мужчинами может стать поводом для исследования качества спермы. Если в анкете для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья мужчина укажет, что часто посещает бани, сауны и другие заведения с высокой температурой, его направят на спермограмму, а затем – на консультацию врача-уролога.

В Минздраве ранее сообщили о высокой распространенности заболеваний репродуктивной системы.

 
