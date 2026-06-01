Названы самые распространенные имена сотрудников российских компаний

В России в каждой шестой рабочей команде есть Дмитрий
Имя Дмитрий теряет популярность у современных родителей, но остается одним из самых распространенных в корпоративной среде. Оказалось, что среди сотрудников российских компаний Дмитрий занимает второе место по распространенности.

Это показало исследование сервиса Kaiten, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным сервиса, имя Дмитрий встречается в 1803 записях участия — это 4,5% от всех распознанных записей в рабочих группах. Имя присутствует в 1286 из 7387 групп, то есть примерно в каждой шестой команде. Выше только Александр: 2021 запись и присутствие почти в каждой пятой группе.

Расхождение между популярностью имени у новорожденных и его частотой в рабочих коллективах объясняется разницей во времени. Рейтинги имен новорожденных отражают сегодняшний выбор родителей, а состав рабочих групп — это люди, родившиеся на 25–35 лет раньше.

«Снижение имени в рейтинге новорожденных отразится на составе компаний только через два-три десятилетия. Сейчас Дмитрий — второе по частоте имя в наших данных: 1803 записи участия, 4,5% от всех, и присутствие в каждой шестой рабочей группе из 7387. Это одно из самых распространенных имен среди тех, кто работает прямо сейчас», — приводит данные Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten.

Для анализа использовались данные по выгрузке рабочих групп Kaiten. Основная метрика — записи участия (один человек может состоять в нескольких группах). Имена нормализованы автоматически (Dmitry / Dima / Дмитрий → Дмитрий). Тип имени определяется по словарю.

