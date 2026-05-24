Димы начали терять популярность в России

Россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. Сейчас оно находится на 11-м месте и попадает в список «ред-флагов» у девушек.

В пресс-службе Управления ЗАГСа Москвы уточнили, что за 2025 год в столице появилось чуть более тысячи мальчиков с именем Дима. Наибольшую популярность имя имело в 70-е и 90-е годы — тогда оно находилось на втором месте в рейтинге мужских имен. С начала 2000-х Димы начали сдавать позиции.

До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в РФ часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория.

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Соцфонде.

Ранее в Госдуме задумались о запрете необычных имен для новорожденных.