Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Димы начали терять популярность в России

SHOT: в России стали реже называть мальчиков Димами
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали реже называть новорожденных детей именем Дима. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, за последние два года имя Дмитрий опустилось на две строчки в рейтинге популярности мужских имен. Сейчас оно находится на 11-м месте и попадает в список «ред-флагов» у девушек.

В пресс-службе Управления ЗАГСа Москвы уточнили, что за 2025 год в столице появилось чуть более тысячи мальчиков с именем Дима. Наибольшую популярность имя имело в 70-е и 90-е годы — тогда оно находилось на втором месте в рейтинге мужских имен. С начала 2000-х Димы начали сдавать позиции.

До этого в Социальном фонде России назвали самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Список имен для девочек возглавила София. Также новоиспеченные родители в РФ часто называют своих дочерей Евой, Анной, Марией и Варварой. На шестом месте оказалась Виктория.

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, отметили в Соцфонде.

Ранее в Госдуме задумались о запрете необычных имен для новорожденных.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!