Москвичам рассказали о потеплении к концу недели

В течение первой недели лета в Москве ожидается переменная облачность без осадков. При этом к выходным температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист рассказала, что ночью температура воздуха в столичном регионе будет постепенно расти. В Москве столбики термометров будут показывать от +10...+12°C, а в Подмосковье — от +8...+14°C. Днем потепление также будет нарастать. Во вторник, 2 июня, воздух прогреется до +19...+21°C, в среду — до +22...+24°C, а в четверг — до +23...+25°C.

«Ветер такой спокойный — почти штилевая погода, особенно в среду», — подчеркнула синоптик.

По ее словам, в пятницу и субботу атмосферное давление немного снизится. При переменной облачности в дневное время местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +10...+15°C, а днем она составит +21...+26°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что в Центральной России погода в июне будет в пределах температурной климатической нормы. По словам эксперта, в Москве в первый месяц лета дневная норма составляет +21,7°C, а ночная — +11,5°C.

Ранее москвичей предупредили о грозе с дождем.