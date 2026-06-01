Родителям рассказали, как подготовить квартиру к появлению ребенка

Рождение малыша меняет требования к жилью, поскольку некоторые особенности квартиры могут негативно влиять на безопасность, качество сна и здоровье ребенка. Об этом газете «Известия» рассказали менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов и дизайнер интерьера Наталья Соло.

По словам экспертов, одной из главных проблем городских квартир является высокий уровень шума. Согласно данным «РОКВУЛ», 82% родителей называют громкие звуки в детской комнате серьезной проблемой, а 59% россиян отмечают влияние шума на сон и поведение ребенка.

Соло подчеркнула, что снизить уровень шума в квартире можно с помощью продуманной организации пространства.

«Детскую зону целесообразно располагать на максимальном удалении от входной двери, кухни и гостиной. Дополнительный акустический эффект дают так называемые переходные зоны — коридоры, гардеробные или системы хранения, которые выполняют функцию своеобразного звукового буфера», — объяснила дизайнер.

Специалисты также отметили, что нужно исключить любые «ступеньки» к окну и использовать ограничителей открывания. Дополнительную опасность представляют москитные сетки, поскольку они не рассчитаны на сильную нагрузку и способны создавать ложное ощущение безопасности.

Еще одним важным фактором является состояние микроклимата в квартире. По словам экспертов, плесень можно найти в значительной части жилых помещений, где наблюдается высокая влажность, недостаточная вентиляция, а также есть холодные участки. Этот грибок опасен для ребенка, поскольку повышает риск появления аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы.

Избавиться от плесени удастся благодаря комплексному подходу, который будет направлен не только на удаление последствий, но и на устранение причин ее возникновения. Без качественной вентиляции и контроля влажности проблема может вернуться.

