Диетолог рассказала, каким должен быть рацион ребенка летом

В летний сезон рацион ребенка должен содержать достаточное количество белка, углеводов и полезных жиров. Не менее важно поддерживать водный баланс в детском организме. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

По словам специалиста, летом родителям нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы ребенок не пропускал завтрак, обед и ужин. С утра следует давать ему продукты, богатые сложными углеводами, такие как каша, цельнозерновой хлеб или гранола. Также ребенку необходимы белок, который содержится в натуральных йогуртах, яйцах, кефире и сыре, и полезные жиры, источником которых являются орехи и авокадо.

Врач подчеркнула, что в течение дня в рационе ребенка должно быть как можно меньше полуфабрикатов, поскольку в них присутствует большое количество красителей и соль, задерживающая воду. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение натуральным продуктам.

Диетолог напомнила, что в течение дня возможны и полезные перекусы.

«Это могут быть сезонные фрукты после основного приема пищи: яблоки, груши, клубника, когда уже поспеют — арбузы. Не отдавайте предпочтение какому-то одному фрукту, лучше, чтобы они были разные, потому что в них содержатся разные витамины, микроэлементы. И также это мощный антиоксидант, чтобы ребенок не болел и у него была энергия», — объяснила она.

При этом ужин не должен быть слишком плотным. Необходимо давать ребенку легкую пищу, которая не будет препятствовать качественному сну и выработке мелатонина ночью. При этом перед самим ночным отдыхом можно добавить стакан кисломолочного напитка, например кефира или натурального йогурта.

Помимо этого, эксперт напомнила, что в жаркое время года особенно важно следить за тем, чтобы ребенок пил достаточное количество чистой питьевой воды.

