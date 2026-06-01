Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Диетолог рассказала, каким должен быть рацион ребенка летом

Диетолог Писарева: летом стоит давать детям сезонные фрукты в качестве перкуса
Markus Scholz/Global Look Press

В летний сезон рацион ребенка должен содержать достаточное количество белка, углеводов и полезных жиров. Не менее важно поддерживать водный баланс в детском организме. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, клинический нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

По словам специалиста, летом родителям нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы ребенок не пропускал завтрак, обед и ужин. С утра следует давать ему продукты, богатые сложными углеводами, такие как каша, цельнозерновой хлеб или гранола. Также ребенку необходимы белок, который содержится в натуральных йогуртах, яйцах, кефире и сыре, и полезные жиры, источником которых являются орехи и авокадо.

Врач подчеркнула, что в течение дня в рационе ребенка должно быть как можно меньше полуфабрикатов, поскольку в них присутствует большое количество красителей и соль, задерживающая воду. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение натуральным продуктам.

Диетолог напомнила, что в течение дня возможны и полезные перекусы.

«Это могут быть сезонные фрукты после основного приема пищи: яблоки, груши, клубника, когда уже поспеют — арбузы. Не отдавайте предпочтение какому-то одному фрукту, лучше, чтобы они были разные, потому что в них содержатся разные витамины, микроэлементы. И также это мощный антиоксидант, чтобы ребенок не болел и у него была энергия», — объяснила она.

При этом ужин не должен быть слишком плотным. Необходимо давать ребенку легкую пищу, которая не будет препятствовать качественному сну и выработке мелатонина ночью. При этом перед самим ночным отдыхом можно добавить стакан кисломолочного напитка, например кефира или натурального йогурта.

Помимо этого, эксперт напомнила, что в жаркое время года особенно важно следить за тем, чтобы ребенок пил достаточное количество чистой питьевой воды.

Ранее диетолог раскрыла секреты летнего рациона.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!