Россияне назвали главные атрибуты счастливого детства

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей в преддверии Дня защиты детей и выяснила, какие атрибуты они связывают с радостным детством. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Опрос показал, что 42% россиян считают, что День защиты детей, в первую очередь, напоминание о том, что детям нужны забота, внимание и поддержка взрослых. 28% воспринимают 1 июня как семейный праздник и повод провести время вместе. Отвечая на вопрос о том, что означает «защита детей», респонденты чаще всего связывают ее с физической безопасностью ребенка (42%), а также заботой и вниманием в семье (34%).

Главным атрибутом радостного детства большинство россиян считают любовь и поддержку родителей (53%).

Половина респондентов считает, что для радостного детства ребенку важно уделять больше времени и внимания. Еще 23% отмечают важность поддержки интересов и талантов детей.

Среди семейных ритуалов, которые пользователи считают самыми ценными для детей, на первом месте – совместные прогулки и поездки (52%). Совместные домашние дела отметили 38%. Также россияне отметили совместные игры (16%) и просмотр любимых мультфильмов и телепередач перед сном (14%).

В опросе приняли участие более 4000 пользователей соцсети ОК старше 18 лет из всех регионов России