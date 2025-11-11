Россиян предупредили об опасности тренда на «бежевых мам» для психики детей

Тренд «бежевая мама» снова набирает популярность в соцсетях. Так иронично называют женщин, которые выбирают нейтральные оттенки — бежевый, песочный, серый, молочный — для всего, что окружает их детей: от одежды и игрушек до интерьера детской. Ученые Пермского Политеха объяснили, как такая среда может влиять на развитие ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего преподавателя кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, практикующего психолога Ольги Ганиной, «бежевый» тренд — это не просто вопрос вкуса, а форма самопрезентации:

«Этот тренд имеет социальную природу. «Бежевые мамы» через интерьер и стиль транслируют определенный образ — матери с высоким уровнем культуры, осознанности, заботы об экологии и гармонии. Даже если женщина не выкладывает фото в соцсети, в своем сознании она все равно приобщает себя к нормам «идеальной» материнской группы. Это социальный конструкт, с которым мы взаимодействуем, даже оставаясь одни».

Психологи отмечают, что выбор стерильной, минималистичной среды часто связан с повышенной тревожностью и желанием контролировать все, что окружает ребенка.

«Так мама пытается защитить малыша от сенсорной перегрузки, но чрезмерное стремление к контролю может передавать тревогу ребенку. Иногда «бежевость» становится своеобразной реакцией на информационный шум, в котором живут современные родители», — объяснил ассистент кафедры «Философия и право» ПНИПУ, клинический психолог Михаил Сухогузов.

Психологи предупреждают: постоянное пребывание в приглушенной среде может обеднять сенсорный опыт ребенка.

«Ребенок познает мир через цвета, формы, фактуры. Если пространство и игрушки однотонные, мозг получает меньше стимулов для развития внимания, восприятия и любопытства», — отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Кроме того, чрезмерно спокойная обстановка может неявно подавлять эмоциональные проявления.

«Если ребенок растет в среде, где даже цветовая палитра подразумевает «спокойствие», это может стать сигналом, что яркие чувства — гнев, восторг, радость — нежелательны. Так формируются ограничения в самовыражении», — предупредил Михаил Сухогузов.

Нейтральные оттенки могут служить хорошим фоном для детской комнаты, но пространство должно содержать яркие элементы, которые стимулируют воображение — книги, игрушки, материалы для творчества, одежду для игр.

«Важно не подменять эмоциональное взаимодействие эстетическим проектом. Ни один идеальный интерьер не заменит живого общения, совместных занятий и любви. Именно они — главные драйверы развития ребенка, а не цвет стен или фактура мебели», — резюмировала Ольга Ганина.

