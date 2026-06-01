Стали известны подробности о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Геническ

Состояние пострадавших в результате атаки украинских войск на жилые дома в Геническе оценивается как стабильное. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Он отметил, что все раненые получают лечение в центральной районной больнице.

«Три человека с повреждениями кожного покрова и осколочными ранениями — они средней степени тяжести. У одного человека психосоматика. Состояние у всех раненых стабильное», — сказал Василенко.

Пресс-секретарь подчеркнул, что количество пострадавших остается неизменным.

31 мая украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по Геническу в Херсонской области. В результате налета один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Еще 11 человек пострадали, им была оказана вся необходимая помощь.

Комментируя произошедшее, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание, что Украина осуществила атаку накануне Международного дня защиты детей. По ее словам, этот акт является открытой демонстрацией «отмены цивилизационных ценностных ориентиров».

Ранее женщина пострадала при ударе БПЛА по рейсовому автобусу в Херсонской области.

 
