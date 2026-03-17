Россиян предупредили о росте долгов по алиментам из-за нового расчета

Новый подход к расчету алиментов может привести к умеренному росту долгов у части россиян, особенно в регионах с высокой средней зарплатой и большой долей неформальной занятости. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

С 1 марта 2026 года в России перешли к расчету алиментов от средней зарплаты по региону вместо минимального размера оплаты труда. Теперь платежи будут рассчитываться исходя из средней зарплаты в субъекте России, что в ряде регионов может привести к кратному росту сумм (в Москве — до четырех раз).

«Риск увеличения долгов по алиментам возникает уже после вынесения судебного решения, когда выплата алиментов становится обязательной к исполнению. Наиболее уязвимой в такой ситуации оказывается категория плательщиков с нестабильным доходом или неофициальной занятостью. Если фактический заработок человека ниже среднерегионального уровня, но алименты назначены в долях от дохода или в твердой денежной сумме, долг может начать быстро накапливаться. В целом можно ожидать умеренного увеличения числа случаев образования задолженности. Особенно заметно это может проявиться там, где официальный уровень средней зарплаты достаточно высок, а значительная часть доходов населения остается в тени. В таких условиях формальный расчет не всегда отражает реальное имущественное положение плательщика», — отметил Шедько.

По его мнению, при этом нововведение может иметь и обратный эффект: более жесткая и прозрачная система способна подтолкнуть участников таких споров к официальному оформлению алиментных обязательств и сделать доходы более открытыми для контроля. В долгосрочной перспективе это, как ожидается, может повысить дисциплину в сфере алиментных выплат, считает экономист.

Он не исключил, что при использовании конструкции вмененного дохода может увеличиться число исков, в которых плательщики будут пытаться доказать несоразмерность назначенных выплат своему реальному финансовому положению. Для этого, как правило, потребуется подтверждать суду низкий фактический доход, представлять справки о заработке, документы о наличии других иждивенцев или доказательства тяжелого состояния здоровья, предупредил Шедько.

По его словам, прямого влияния на уже сложившуюся судебную практику по взысканию алиментов новое правило, вероятно, не окажет, однако косвенное воздействие может быть существенным. У матерей появится дополнительный стимул обращаться в суд за взысканием алиментов в твердой денежной сумме, кратной прожиточному минимуму, либо добиваться выплат в долях от фактического заработка, уверен эксперт. По его словам, альтернативой может стать нотариальное соглашение на сумму не ниже нового расчетного ориентира.

Кроме того, средняя зарплата по региону может превратиться в новый ориентир для судов при рассмотрении подобных дел, допустил Шедько. Это осложнит положение неплательщиков и тех, кто скрывает реальные доходы, уверен эксперт. Одновременно на этом фоне не исключен рост числа споров как о размере самих алиментов, так и о связанных с ними пособиях, заключил экономист.

