Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В России группу людей лишили гражданства за экстремистские настроения

ФСБ: восемь уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ за нарушения закона
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Восемь уроженцев Центральной Азии лишены гражданства Российской Федерации за экстремистские настроения, а также за неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что эта группа людей создала угрозу национальной безопасности России.

До этого сообщалось, что уроженку Сумской области лишили гражданства РФ за антироссийские высказывания в интернете. 44-летняя женщина получила российское гражданство в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в Магадане.

В марте этого года аналогичную меру применили в отношении уроженки Украины, живущей в Кургане. Женщина переехала в Россию еще в 2013 году и получила российское гражданство в упрощенном порядке. Поводом для лишения ее гражданства стало крайне негативное отношение к специальной военной операции на Украине.
Отмечается

Ранее оскорблявшей русских людей жительнице Сургута вернули гражданство России.

 
Теперь вы знаете
Массовое отравление россиян, прямые рейсы в Дубай и убивающая рак вакцина. Что нового к утру 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!