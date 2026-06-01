В России группу людей лишили гражданства за экстремистские настроения

Восемь уроженцев Центральной Азии лишены гражданства Российской Федерации за экстремистские настроения, а также за неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что эта группа людей создала угрозу национальной безопасности России.

До этого сообщалось, что уроженку Сумской области лишили гражданства РФ за антироссийские высказывания в интернете. 44-летняя женщина получила российское гражданство в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет проживала в Магадане.

В марте этого года аналогичную меру применили в отношении уроженки Украины, живущей в Кургане. Женщина переехала в Россию еще в 2013 году и получила российское гражданство в упрощенном порядке. Поводом для лишения ее гражданства стало крайне негативное отношение к специальной военной операции на Украине.

Отмечается

Ранее оскорблявшей русских людей жительнице Сургута вернули гражданство России.