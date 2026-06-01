Трихолог рассказал о причинах выпадения волос

Причины выпадения волос могут отличаться в зависимости от его вида, оно бывает аногеновым и телогеновым. Об этом Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

По его словам, телогеновое выпадение волос часто начинается не сразу после болезни, стресса, родов или резкого похудения, а примерно через три месяца, поэтому связать проблему с настоящей причиной бывает трудно. При аногеновом выпадении волосы резко реагируют на тяжелый фактор и быстро переходят в состояние выпадения.

Врач уточнил, что телогеновое выпадение чаще всего бывает связано с неблагоприятными факторами, которые организм пережил ранее, например, с болезнями с выраженной температурой и интоксикацией.

«Если температура у человека была выше 39 градусов, волосы обычно на это реагируют. Это может быть болезнь почек, кишечника, ангина, грипп, воспаление легких или ковид — важно само повышение температуры и интоксикация. Они достаточно быстро переводят волосы в фазу телогена, и через три месяца начинается выпадение. Другой частой причиной могут быть тяжелые, выраженные или затянувшиеся стрессы. Также к телогеновому выпадению способны привести тяжелая анемия, тяжелый гипотиреоз или, наоборот, гипертиреоз», — пояснил Ткачев.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого говорила, что основной причиной выпадения волос является стресс, так как гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

