Российские силовые структуры раскрыли преступную схему администрации Краснопольского района Сумской области, которая использует коммунальные и транспортные предприятия для обналичивания средств, якобы оказывая услуги в населенных пунктах, освобожденных российской армией. Об этом РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО «Теплоэнерго» и транспортные предприятия, которые «оказывают услуги» в уже освобожденных «Северянами» населенных пунктах», — рассказали в силовых структурах.

До этого Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. В ведомстве добавили, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 075 военнослужащих: в зоне ответственности группировки войск «Север» — до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 190, «Южная» — более 85, «Центр» — свыше 310, «Восток» — более 240, «Днепр» — до 55 военных.

Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ в районе Рясного Сумской области проводят зачистку местности.