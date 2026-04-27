«Если убегает, то бить нельзя»: адвокат предупредил, что догонять вора опасно для свободы

Когда человек понимает, что в квартире кто-то чужой, мысль обычно одна — срочно бежать внутрь и спасать вещи. Но такая реакция часто оказывается самой опасной, предупредил адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской Торгово-промышленной палате Альберт Халеян. В беседе с «Газетой.Ru» он перечислил порядок действий, чтобы не пострадать.

Эксперт призвал не пытаться любой ценой остановить вора. По его словам, если хозяин только подошел к двери, услышал шум внутри и еще не вошел, лучшая тактика — не входить в квартиру, тихо закрыть дверь, по возможности заблокировать ее и вызвать полицию из безопасного места. Такой подход снижает риск внезапной драки, где у хозяина почти всегда меньше контроля над обстановкой.

«Первое, что нужно понять, — жизнь дороже любого имущества. Если вы еще не вошли внутрь и слышите, что в квартире кто-то есть, не надо устраивать задержание своими силами. Намного разумнее отойти и вызвать полицию», — объяснил Халеян.

Если столкновение уже произошло, адвокат посоветовал не геройствовать, а быстро оценить обстановку: один человек перед вами или несколько, есть ли у них что-то в руках, идут ли они на контакт или готовы броситься. Вор, которого застали на месте, и сам может быть на нервах, поэтому лишнее движение, крик или попытка схватить его за одежду легко превращают кражу в драку.

Поэтому не стоит перекрывать выход и цепляться за человека в дверях, продолжил эксперт. По словам адвоката, полезнее запомнить приметы, одежду, рост, манеру речи и направление, в котором ушел злоумышленник. Если он рванул к выходу, лучше дать уйти, закрыться и сразу звонить в полицию.

Халеян напомнил, что право на самооборону у человека есть. Статья 37 УК РФ разрешает защищать себя и других от общественно опасного посягательства, а при нападении, связанном с насилием, опасным для жизни, причинение вреда нападавшему не считается преступлением. Но это правило работает, пока угроза действительно сохраняется. Как только человек уже отступает и не нападает, продолжать силовое воздействие опасно с юридической точки зрения. За превышение пределов необходимой обороны ответственность предусмотрена, в частности, статьями 108 и 114 УК РФ.

«Если на вас идут с ножом, душат или бьют, защищаться можно. Но если человек уже убегает с вашим имуществом и не угрожает жизни, догонять его и бить сзади — плохая идея и с бытовой точки зрения, и с юридической», — прокомментировал адвокат.

Халеян посоветовал ничего не трогать в квартире после ухода воров, не поднимать вещи, не вытирать поверхности, не наводить порядок. Следы взлома, отпечатки, разбросанные предметы и положение вещей могут оказаться важны для полиции. Затем нужно вызвать сотрудников, дождаться их в безопасном месте и сразу записать все, что удалось запомнить, пока детали не стерлись из памяти. И еще не стоит громко рассказывать соседям, как именно хозяин действовал и что увидел. В таких историях лишняя откровенность иногда играет против потерпевшего, заключил адвокат.

