Юрист назвала реальные последствия банкротства, о которых молчат в рекламе

Юрист Павлова: после банкротства кредиты не дадут минимум пять лет

О том, какие реальные последствия ждут граждан после процедуры банкротства и стоит ли верить обещаниям о «списании всех долгов без последствий», «Газете.Ru» рассказала Марина Павлова, учредитель агентства правовой помощи «Юнона».

С 1 октября 2015 года в России была введена процедура банкротства для граждан, а с 1 сентября 2020 года — упрощенный внесудебный порядок через МФЦ. Согласно статистике «Федресурса», в период с 2015 года по конец 2025-го число граждан-банкротов достигло 2,2 млн человек, и их количество продолжает расти. Также увеличивается число банкротов среди молодежи до 25 лет.

«В интернете очень много рекламы компаний, которые предоставляют юридические услуги по проведению процедуры банкротства, обещая списание всех долгов без негативных последствий. Но не все эти обещания соответствуют реальности», — отмечает эксперт.

Процедура банкротства существует для тех случаев, когда человек попал в сложную жизненную ситуацию и готов продать все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами, несмотря на негативные последствия.

При этом сама процедура не предполагает списание всех долгов. Например, банкротство не погашает:

— требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (например, в результате ДТП);

— долги, возникшие вследствие неуплаты алиментов;

— убытки, причиненные юридическому лицу-банкроту руководителем или участником, что негативно сказывается на людях, расплачивающихся по долгам разорившегося бизнеса.

Во время проведения процедуры гражданин не может управлять собственными деньгами без согласия финансового управляющего — за исключением суммы в 50 тысяч рублей в месяц. Все его имущество продается на торгах.

На банкрота накладываются серьезные ограничения, которые негативно отражаются на его дальнейшей жизни.

«В течение пяти лет после проведения процедуры гражданин обязан сообщать кредитным организациям о факте своего банкротства, поэтому вероятно, что ему больше не дадут кредиты», — предупреждает Павлова.

Кроме того, в течение трех лет ему запрещено управлять юридическими лицами. Повторная процедура банкротства может быть возбуждена не ранее чем через пять лет.

Отдельная проблема — открытость информации. Процедура банкротства влечет негативные репутационные последствия.

«Информация о проведенной процедуре является открытой, размещается на сайте суда и на «Федресурсе», что может быть негативным фактором при устройстве на работу или при совершении сделок с недвижимостью», — резюмирует учредитель агентства «Юнона».

