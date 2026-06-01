В ГД РФ захотели ввести еще один нерабочий день осенью

Депутат Госдумы Новичков предложил сделать 1 сентября нерабочим днем
Депутат Государственной думы РФ Николай Новичков предложил сделать 1 сентября официальным выходным, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку. О своей инициативе парламентарий рассказал в беседе с журналистами ТАСС.

«Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он уже является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал законодатель.

По его словам, можно было бы перенести на День знаний один выходной от новогодних каникул. Как отметил Новичков, в случае реализации инициативы 1 сентября все равно останется официальным началом учебного года.

30 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на представителей региональных властей сообщили, что в пяти российских субъектах объявили 1 июня нерабочим днем. Решение было принято в связи с празднованием православной Троицы. Новый выходной ввели в Крыму, Херсонской области, Донецкой народной республике, Запорожской области и Луганской народной республике.

Ранее в ГД РФ предложили увеличить число отпускных дней в году.

 
